Anche a Napoli c’è voglia di Buona Destra: nasce il movimento politico del giornalista Filippo Rossi

Anche a Napoli e in Campania c’è voglia di Buona Destra. Sabato 20 novembre p.v. alle ore 11.30, presso il Bistrot Letterario “Il Tempo del vino e delle rose” di Piazza Dante a Napoli, ci sarà la conferenza stampa di presentazione in città del neonato movimento politico ideato dal giornalista e scrittore Filippo Rossi. A fare gli onori di casa sarà Alberto D’Erasmo, presidente dell’associazione “Rinascimento Campano “, che insieme al leader nazionale del partito si soffermerà anche sull’attuale scenario politico partenopeo. Saranno presenti anche autorevoli rappresentanti nazionali del partito, quali Maurizio Petrò e Massimiliano Sammarco. L’occasione sarà propizia per presentare quanto proposte di rinascita del capoluogo napoletano, che saranno direttamente indirizzate al Sindaco Manfredi ed alla sua squadra di governo .

“Napoli ha da sempre rappresentato un importante laboratorio per la politica italiana ” – afferma Alberto D’Erasmo -“e proprio da Napoli, grazie alla guida di Filippo Rossi, intendiamo rilanciare forte il messaggio di una Destra moderata, liberale ed europeista. Il tempo degli slogan è finito. Siamo pronti a dialogare con tutte le forze sociali, con il mondo delle Associazioni e delle professioni, per costruire una nuova classe dirigente, in grado di garantire la crescita morale ed economica di tutto il territorio campano.

Nota stampa













