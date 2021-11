Napoli United, brutta sconfitta sul campo dell’Ercolanese

60 Visite

Dopo cinque successi consecutivi, quattro ottenuti in campionato e uno in Coppa Italia, il Napoli United cade (3-2) sul campo della compagine vesuviana. Male nel primo tempo i “leoni” guidati in panchina da Diego Maradona junior. L’Ercolanese va a segno con Basso, dopo pochi minuti, poi sul finire del tempo arriva il pareggio di Lautaro Schinnea. Nella ripresa i padroni di casa rimpinguano il risultato con il solito Basso, protagonista indiscusso della gara e autore di una tripletta. Per il Napoli United, quasi allo scadere del tempo, la zampata di Arrulo che fissa il punteggio sul 3-2.













