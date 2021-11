Napoli, Acampora (Pd): «Subito l’assunzione dei concorsisti Ripam. Nel Pd locale non c’è unità»

126 Visite

Napoli, 12 novembre – Gennaro Acampora, recordman di preferenze del Consiglio Comunale e del Partito Democratico con 4380 voti, in questa intervista mette a fuoco quelle che saranno le priorità del Pd e della maggioranza a sostegno del sindaco Gaetano Manfredi. Acampora conferma inoltre le divisioni interne al suo partito, inizialmente spaccatosi per l’elezione del capogruppo e sul sostegno alla presidenza del consiglio comunale per Enza Amato. Una rottura poi rientrata ma la maretta resta.













