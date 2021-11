159 Visite

Napoli, 12 novembre– Prima seduta del consiglio comunale dell’amministrazione targata Gaetano Manfredi anche per l’opposizione, che tra le file del centrodestra vede come portavoce il magistrato Catello Maresca. L’ex candidato sindaco si è detto pronto a collaborare con il sindaco e la Giunta in nome del bene di Napoli, specie se servirà salvare la città dal dissesto.













