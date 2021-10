Vasto: rissa in strada. Sei persone denunciate

147 Visite

Ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Bologna per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, mentre era in auto in compagnia del marito e del figlio minore, è stata avvicinata da un loro conoscente che li ha aggrediti; in quei frangenti, inoltre, sono sopraggiunte altre persone che hanno preso parte all’aggressione.

Sei napoletani tra i 15 e i 57 anni sono stati denunciati per rissa.













