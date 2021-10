Tram, autista trovato a dormire durante il suo turno. La denuncia di una studentessa

200 Visite

“Ogni giorno mi alzo alle 05:30 del mattino per svolgere il mio dovere da studentessa e andare a scuola, ma tutte le volte una novità…Stamattina mi trovavo alla fermata del tram in via Nuova Poggioreale e insieme ad altre persone attendiamo per una 20 di minuti la partenza del mezzo, finché non ci rendiamo conto che l’autista era impegnato a fare altro..DORMIRE! Proviamo a picchiettare sui vetri per svegliarlo ma senza successo. Quando finalmente riusciamo il “signore” se si può definire tale, inizia ad aggredirci verbalmente e fisicamente, tirando calci nel vetro che separava il lato passeggeri dal suo spazio di guida. Un qualcosa di assurdo. Vengono chiamati i carabinieri ma nessuna risposta. Viene chiamata l’azienda ma nessuna risposta. Vorrei tanto capire quando cominceremo a vivere in una società CIVILE”.













