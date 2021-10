Broccoli, come cucinarli: ecco qui tre ricette per voi

125 Visite

Tre ricette coi broccoli:

1) Polpette di broccoli

Ingredienti: 500 g cimette di broccoli, 1 uovo, 30 g di parmigiano reggiano, 1 pizzico di sale, 1 pizzico di salvia, 1 pizzico di noce moscata, 1 ciuffo di prezzemolo, 30 g di pangrattato.

Procedimento:

Per prima portate sul fuoco abbondante acqua in una pentola. Intanto ricavate dal broccolo le cimette tagliandole con un coltello, dopodiché lavatele accuratamente sotto acqua corrente. Appena l’acqua raggiunge il bollore, cucinate le cimette per 10 minuti, dovranno rimanere integre. Scolatele e mettetele in una terrina. Pesate e preparate gli altri ingredienti. Preriscaldate il forno a 180° in modalità ventilato. Tritate nel robot da cucina le cimette di broccolo, unite le spezie, il sale, il parmigiano, tritate nuovamente, infine unite anche il pangrattato. Versate il composto in una terrina e cominciate a preparare le polpette, infine passatele nel pangrattato. Disponetele in una teglia e quando avrete finito tutto il composto, versate sulla superficie delle polpettine un filo d’olio. E, infine, mettete in forno a 180° per 15 minuti.

2) Broccoli gratinati

Ingredienti: 1 kg broccoli, 1 spicchio aglio, olio extra vergine di oliva q.b, 1 cucchiaio di pangrattato, parmigiano reggiano q.b.

Procedimento:

Come prima cosa pulire i broccoli eliminando foglie e gambo ricavando le cimette, lavare sotto acqua corrente. Cuocere in abbondante acqua per circa 5 minuti, non di più. Scolare e passare velocemente sotto acqua fredda in modo da bloccare la cottura e tenere il loro colore brillante. In una pirofila versare un filo d’olio e metà aglio tagliato in piccoli pezzetti, ora posizionare i broccoli facendo uno strato unico, aggiustare di sale e se volete un pò di pepe. Cospargere con il parmigiano E poi con il pangrattato. Terminare con un filo d’olio e cuocere in forno preriscaldato ventilato a 180° per circa 30-35 minuti.

3) Orecchiette integrali coi broccoli

Ingredienti: 200 g di orecchiette integrali, 1 broccolo piccolo, 2/3 acciughe sott’olio, peperoncino, olio evo.

Procedimento:

Lavare il broccolo e tagliare le cimette in piccoli pezzi. Portare una pentola d’acqua salata ad ebollizione. Versare i broccoli. Non appena l’acqua torna a bollire, buttare le orecchiette. Nel frattempo tagliare sottilmente le acciughe. Quando la pasta sarà cotta, scolarla a versarla in una bacinella, aggiungere le acciughe, l’olio e il peperoncino a piacere.













