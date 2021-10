Sosta selvaggia, a via Cilea spuntano i cartelli contro gli incivili

227 Visite

“Ho molto apprezzato l’iniziativa di alcuni residenti di via Cilea che hanno deciso di dichiarare guerra agli incivili della sosta selvaggia degli scooter sui marciapiedi. Questa mattina sono stati affissi dei cartelli sui parabrezza con la scritta: ‘Per favore non parcheggiare il Tuo ciclomotore sul Nostro marciapiede’. La ritengo un’iniziativa pregevole che, auspico, venga replicata in tante altre strade della nostra città per sensibilizzare quanti più cittadini è possibile sulla necessità di rispettare le regole di civile convivenza e di tutelare il decoro dei luoghi che viviamo quotidianamente. I napoletani iniziano a essere stufi dell’inciviltà e del degrado causato da chi non ama la città. Lo testimonia il moltiplicarsi di iniziative del genere insieme ai clean up e ai flash mob che prendono vita dal volontariato e da una cultura ecologista crescente, unica prospettiva reale per cambiare le cose a Napoli”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le foto dell’iniziativa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS