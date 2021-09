Pagani, donna non regge al dolore della morte del figlio e si toglie la vita

184 Visite

Il figlio morì in un incidente stradale e la madre si toglie la vita per il troppo dolore. Sembrerebbero queste le ragioni che hanno spinto al suicidio una donna di Pagani, originaria della provincia di Napoli, che è giunta, nella giornata di ieri 20 settembre, nei pressi del cimitero comunale per poi lanciarsi nel vuoto.

La donna aveva 64 anni. Come riporta l’odierna edizione de Il Mattino in un articolo a firma di Nicola Sorrentino, la 64enne è finita sui binari della ferrovia sottostante. Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, aveva già tentato di schiantarsi contro l’ingresso del cimitero con la sua auto. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della donna. L’intera comunità è sotto shock per la notizia.













