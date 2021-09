Sanità, Speranza: “Pnrr grande opportunità, Manfredi fattore di cambiamento”

122 Visite

“In questa stagione di ripartenza economica il Sud deve tornare ad essere protagonista. In tale ottica i fondi del Pnrr saranno strategici al fine di migliorare le politiche sanitarie a partire dalla medicina territoriale. Napoli sarà da traino per il Mezzogiorno e l’intero Paese: qui si gioca la partita più importante delle amministrative. Manfredi rappresenterà un fattore di cambiamento concreto che metterà fine alla stagione dei personalismi in politica: è finita l’era dei super-uomini, i cittadini chiedono concretezza ed avranno in Gaetano il massimo garante”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza ad un confronto sulle politiche sanitarie con rappresentanti delle professioni sanitarie, candidati della lista Napoli Solidale e il candidato sindaco Gaetano Manfredi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS