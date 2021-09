“Mi vuoi sposare?”, lei conquista lui: inusuale proposta di matrimonio a Posillipo

358 Visite

Sono le 21:30 di sera quando fuori il ristorante “O pazz” a Posillipo il traffico si ferma per dare spazio a una proposta di matrimonio unica e particolare. È lei a chiedere la mano di lui stavolta e lui, sorpreso e incredulo, non può che accettare sotto lo scrosciante applauso dei clienti e passanti accorsi incuriositi dall’evento. Tutto è partito dall’interno del locale dove i futuri sposi sono stati invitati da ballerini, complici della sorpresa, ad unirsi a loro in un romantico ballo per poi essere sorpresi all’ingresso del locale con fontane di fuochi freddi e la fatidica frase “mi vuoi sposare?” . L’idea e l’organizzazione sono di Isabella Cipolletta, wedding planner napoletana che ogni giorno senza sosta realizza i sogni dei suoi clienti. I ragazzi, innamorati più che mai non vedono l’ora adesso di far diventare il loro matrimonio realtà.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS