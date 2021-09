171 Visite

Ieri mattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio in via Sanità, via Fontanelle, via San Gennaro dei Poveri e piazza San Vincenzo dove hanno sequestrato 26 motoveicoli e 14 autovetture parcheggiati in strada perché privi di copertura assicurativa e alcuni di essi privi di targhe.













