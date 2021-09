Marano, falsificò data conseguimento diploma: bocciato ricorso di un ex dipendente comunale. Proposto l’appello

930 Visite

Rigettato il ricorso in primo grado. Nulla da fare per un ex assistente sociale del Comune di Marano, in servizio dal 1980 al 2017, licenziata quattro anni fa con l’accusa di aver falsificato la data del titolo di studio (diploma) conseguito e grazie al quale fu assunta a suo tempo. La dipendente, che per un breve periodo ha operato anche all’ufficio patrimonio, ha rimediato una sconfitta in primo grado. Le motivazioni sono state rese note qualche settimana fa. Fu licenziata nel 2017, a 27 anni dai fatti, al termine di un procedimento disciplinare sollecitato dai commissari straordinari all’epoca in città. La manomissione della data di conseguimento del titolo di studio è stata accertata da una perizia tecnica disposta dal tribunale. La ricorrente ha proposto appello.













