Amministrative, Grant e Nappi (Prima Napoli): “Ricorso contro esclusione lista, fiduciosi in riammissione”

Napoli 08 settembre 2021 – “E’ pronto il ricorso contro l’esclusione della lista “Prima Napoli” dalla corsa per il Comune di Napoli, penalizzata per aver consegnato con un minuto di ritardo gli elenchi dei candidati. Siamo certi che la magistratura avrà gli strumenti e saprà valutare quanto accaduto e, dunque, potrà accertare che i nostri delegati erano già all’interno della struttura prima dello scadere del termine. L’esclusione di una lista cardine della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Catello Maresca sarebbe del resto un grave vulnus”. Così in una nota i Coordinatori regionale e cittadino della Lega, Valentino Grant e Severino Nappi.













