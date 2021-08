Il latte delle mamme vaccinate protegge i bebè dal Covid. Lo studio

141 Visite

Il latte materno delle neomamme vaccinate contro il Covid contiene una quantità significativa di anticorpi che potrebbero aiutare a proteggere i lattanti dalla malattia. È quanto rileva una nuova ricerca dell’Università della Florida, pubblicata sulla rivista Breastfeeding Medicine e finanziata dal Children’s Miracle Network.

Lo studio è stato condotto tra dicembre 2020 e marzo 2021, quando i vaccini Pfizer e Moderna sono stati resi disponibili per primi ai sanitari. Per lo studio, i ricercatori hanno reclutato 21 operatrici sanitarie in allattamento che non avevano mai contratto il Covid.

Il team di ricerca ha campionato tre volte il latte materno e il sangue delle madri: prima della vaccinazione, dopo la prima dose e dopo la seconda dose.

“I nostri risultati – spiega Joseph Larkin, autore senior dello studio – mostrano che la vaccinazione determina un aumento significativo degli anticorpi contro Sars-CoV-2 nel latte materno e ciò suggerisce che le mamme vaccinate possano trasmettere questa immunità ai loro bambini. Stiamo lavorando per confermarlo nella nostra ricerca in corso”.

Quando i bambini nascono, il loro sistema immunitario è sottosviluppato, rendendo difficile per loro combattere le infezioni da soli. “Sono anche spesso troppo giovani per rispondere adeguatamente a determinati tipi di vaccini“, afferma Josef Neu, uno dei coautori dello studio. Durante questo periodo vulnerabile, il latte materno consente alle madri che allattano di fornire ai bambini una “immunità passiva”.

Il latte materno va visto come “una cassetta degli attrezzi piena di tutti i diversi strumenti che aiutano a preparare il bambino alla vita. La vaccinazione aggiunge un altro strumento alla cassetta degli attrezzi, che ha il potenziale per essere particolarmente efficace nella prevenzione della malattia da Covid”, continua Neu.

“I risultati del nostro studio – dice Neu – suggeriscono fortemente che i vaccini possono aiutare a proteggere sia la mamma che il bambino, un altro motivo che può convincere le donne in gravidanza o in allattamento a farsi vaccinare”.

“Abbiamo visto una forte risposta anticorpale nel sangue e nel latte materno dopo la seconda dose, un aumento di circa cento volte rispetto ai livelli prima della vaccinazione”, spiega Lauren Stafford, che lavora nel laboratorio di Larkin.

“Questi livelli sono anche superiori a quelli osservati dopo l’infezione naturale con il virus”, spiega Vivian Valcarce, che ha lavorato insieme a Stafford sullo studio.

Vaccinare le madri per proteggere i bambini non è una novità. “In genere, le future mamme vengono vaccinate contro la pertosse e l’influenza perché queste possono essere malattie gravi per i bambini. Anche i piccoli possono contrarre Covid, quindi la vaccinazione di routine delle madri contro il virus potrebbe essere qualcosa che vedremo in futuro”, conclude Valcarce.

Il prossimo passo è “sapere se i bambini che consumano latte materno contenente questi anticorpi sviluppano la propria protezione contro il Covid – dice Larkin – Inoltre, vorremmo anche saperne di più sugli anticorpi stessi, ad esempio per quanto tempo sono presenti nel latte materno e quanto sono efficaci nel neutralizzare il virus”.













