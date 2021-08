Marano, il dramma acqua: il Comune raziona le risorse. Perdite, furti e guasti agli impianti, soffrono tante zone della città

438 Visite

La città è in sofferenza e col passare degli anni la situazione peggiore. La crisi idrica non dà tregua alla città di Marano e nulla è valsa la ridicola ordinanza anti spreco varata dal Comune nei giorni scorsi. Tra furti, guasti agli impianti, perdite idriche è un macello. Oggi nuove segnalazioni, nuovi interventi: l’acqua è razionata – come se fossimo in tempi di guerra – per consentire a tutti di averne un po’, ma disagi si segnalano un po’ ovunque. E’ intanto a via Cupa del Cane da due giorni si sprecano centinaia di litri d’acqua potabile per l’ennesimo guasto, l’ennesima perdita.













