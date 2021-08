Scuola, il Ministero degli Interni: “No tamponi gratis agli insegnanti no vax”. Ma il caos è totale

68 Visite

Il protocollo sulla scuola è stato firmato ma le polemiche e i dubbi non si placano. Il rientro in classe si annuncia all’insegna delle difficoltà, specialmente per gli insegnanti che non vogliono vaccinarsi. Escluse le sanzioni, rinviato l’accordo sui controlli al Green Pass che i presidi non si vogliono accollare, resta da capire come sarà impiegato il personale no-vax per il quale si è ipotizzato l’utilizzo in mansioni diverse da quelle a contatto con gli studenti. Se la soluzione più logica ma non certo comoda è quella dei tamponi periodici per attestare la propria negatività, il Ministero dell’Istruzione tiene a precisare, contrariamente a quanto trapelato in precedenza, che “nel Protocollo d’intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax”. Un chiarimento arrivato dopo che si era sollevato un “coro” di commento contrari. Dunque, il costo del tampone sarà a carico di chi si sottoporrà al test.













