Green pass nelle mense aziendali, chiarimento nelle Faq sul sito del governo

51 Visite

Il governo si è espresso sulla questione dei green pass nelle mense aziendali. Una faq in via di pubblicazione sul sito di Palazzo Chigi, anticipata dall’Ansa, chiarisce ogni dubbio: “Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde. A tal fine, i gestori sono tenuti a verificare le certificazioni con le modalità indicate dal Dpcm del 17 giugno”.

Il green pass, quindi, sarà un requisito necessario per accedere ai locali attrezzati con servizi di ristorazione nelle aziende, per i dipendenti pubblici e privati che intendano consumare i pasti.

A margine dei controlli anti-Covid effettuati il 13 agosto, il Viminale ha reso noto con un tweet che 70.554 persone sono state controllate, 29 sanzionate, 2 denunciate. 6.353 attività ed esercizi commerciali sono stati controllati, 14 titolari sanzionati, 4 locali sono stati chiusi.

Nel frattempo, è stato firmato il protocollo di sicurezza per il rientro a scuola, a margine del quale è stato sciolto il nodo che riguardava i tamponi gratuiti per i docenti non disposti a farsi somministrare il vaccino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS