Più auto di quelle consentite, multato e chiuso un parcheggio a Miseno

54 Visite

Abbiamo chiuso un nuovo parcheggio a Miseno. Era strapieno di auto. In violazioni alle norme di sicurezza. E non c’era soltanto un’auto in più. O due, o cinque. Non dieci. Bensì, 72 auto in più a quelle consentite. Settantadue. Per il titolare, è scattata una multa di 5.000 €. E la chiusura dell’attività. Deve essere un monito chiaro per tutti. Massimo apprezzamento per chi fa impresa, nel rispetto delle regole. Pugno duro per chi, invece, pensa che in città nulla sia cambiato. E che sia possibile fare ciò che si voglia. Basta. Continueremo così. A difesa di Bacoli. A difesa di chi lavora nel solco della legalità. Permettetemi, infine, di manifestare apprezzamento nei confronti di quei parcheggiatori che, dopo aver firmato la convenzione comunale, stanno rispettando le regole. È possibile cambiare. È possibile investire, senza violare le norme. Bacoli ha tanti lavoratori ed imprenditori onesti. Per loro, anche per loro, non abbasseremo la guardia. È finita l’epoca dei furbi e dei padroni. Bisogna rispettare le leggi. Senza abusi, senza privilegi. È questa la strada giusta. Percorriamola, insieme. Un passo alla volta.

Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli.













