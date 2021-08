Ritorno da Pescara con fascia per tre “Mister” napoletani

78 Visite

Ritorno da Pescara con fascia in valigia per tre dei cinque ragazzi napoletani approdati alla finalissima nazionale di Mister Italia 2021 andata in scena lo scorso sabato sul lungomare della città abruzzese sotto l’egida di patron Claudio Marastoni.

Gli esponenti della bellezza partenopea, infatti, non hanno conquistato lo scettro più ambito (il titolo di “Mister Italia 2021” è infatti andato allo statuario postino siciliano Joseph Lantillo), ma per tre di loro c’è stata comunque la soddisfazione di arrivare tra i nove ragazzi più belli della Penisola, al termine di una selezione che ha visto dapprima scremarsi da 90 a 38 i pretendenti e poi, successivamente, da 38 a 18 e, infine, da 18 ai 9 che si sono contesi le fasce nazionali.

Il poliziotto 28enne Tiziano Ciardi (napoletano doc ma in servizio in terra senese) si è aggiudicata la fascia di “L’uomo ideale d’Italia”, il personal trainer 32enne di Monte di Procida Andrea Schiano Lomoriello ha vinto il titolo di “Mister Italia Fiction 2021”, mentre il 30enne libero professionista napoletano Gianluca Guadagno si porta a casa la fascia di “Mister Italia Talento 2021”. Ci riproveranno il prossimo anno, invece, Pasquale Armenio e Luciano Salierno cui resta comunque la soddisfazione di aver vissuto un’esperienza indimenticabile. La “squadra” napoletana era la più numerosa sul palco della finalissima con ben 5 ragazzi nei 38 approdati alla finalissima nazionale.

Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi tra cui un’altra campana, la personal trainer di Cava dei Tirreni Lia Nunziante che ha curato l’esibizione fitness dei concorrenti.

Il concorso di “Mister Italia” è organizzato dall’agenzia Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al patrocinio del Comune di Pescara.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS