REDDITO, MARESCA: “MISURA VA RIVISTA, AIUTARE CHI HA BISOGNO”

“Il reddito di cittadinanza così come lo hanno concepito i grillini non solo non favorisce l’occupazione incentivando al lavoro nero, ma in molti casi foraggia la criminalità organizzata. È una misura che va rivista. Che delinquenti percepiscano indebitamente l’assegno mensile quando centinaia di commercianti stanno pensando di abbassare la saracinesca e le aziende chiudono i bilanci in rosso, è davvero inaccettabile”. Così Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. “Per aiutare davvero chi è in difficoltà bisogna intervenire in maniera strutturale con serie politiche attive del lavoro e formazione professionale specializzata. Bisogna assicurare al paese un piano di sviluppo in grado di creare occupazione e crescita. È quello che vogliamo anche per Napoli. Rendere attrattiva la città agli occhi degli imprenditori, mettendo al centro della nostra azione la manutenzione delle strade, il potenziamento dell’illuminazione, il decoro urbano e puntando sulla sicurezza per catalizzare gli investimenti e creare nuovi posti di lavoro. Dobbiamo aiutare chi ha bisogno, non sostenere il reddito di chi delinque”.













