Napoli al voto, Lanzotti (Azzurri per Napoli): «Forza Italia chieda il ritiro della candidatura di Lauro anche a FdI e Maresca»

12 Visite

Napoli, 2 agosto– “Dopo che il consigliere Pietro Lauro ha smentito il suo passaggio in Azzurri per Napoli, vorrei sapere se la richiesta di smentita di una sua candidatura da parte del coordinamento Donne di Forza Italia, arriverà anche a Fratelli d’Italia e al candidato sindaco Catello Maresca. E’ una questione di coerenza, inerente un tema delicato come la difesa dei diritti delle donne. Noi comunque restiamo garantisti.” E’ quanto fa sapere il coordinatore della lista “Azzurri per Napoli”, Stanislao Lanzotti, commentando la nota stampa diramata da Alessandra Iannuccilli, coordinatrice cittadina donne di Forza Italia a Napoli, Carla Ciccarelli e Giuliana Franciosa, coordinatrice regionale e vicaria regionale per la Campania di Azzurro Donna, su un’ipotetica candidatura del consigliere della Quinta Municipalità, Pietro Lauro, nel centrosinistra a sostegno di Gaetano Manfredi. Lo stesso Lauro ha smentito ai microfoni di Terra Nostra News tale ipotesi, affermando di candidarsi come consigliere uscente per Fratelli d’Italia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Emiliano Caliendo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS