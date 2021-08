Covid, donna positiva fugge dall’ospedale dopo aver partorito

162 Visite

A quanto si è appreso la donna, che secondo alcune testimonianze avrebbe riferito al personale sanitario di essere una No Vax, stava per essere dimessa dall’ospedale. Doveva rimanere in attesa dell’ambulanza per essere portata a casa e iniziare il periodo di isolamento domiciliare. Il figlio appena nato, negativo al Covid, era già stato affidato alla nonna che non era infetta. In attesa del mezzo del 118 e delle cartelle sanitarie di dimissioni, la donna però si è allontanata dal reparto. Secondo quanto raccontano i medici e gli infermieri, il marito è entrato in reparto, ha detto di essere anche lui positivo e ha portato via la paziente. Gli agenti di polizia, allertati dall’ospedale, hanno trovato la donna nella sua abitazione.













