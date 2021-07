46 Visite

Nuove proteste a Napoli contro il green pass. In mille stanno sfilando per le vie del centro al grido di “libertà e giù le mani dai nostri bambini”. Tanti i cori all’indirizzo del governatore Vincenzo De Luca. Proteste si trascinano ormai da giorni anche in tante altre città italiane. Il video.













