RAID VILLA NESTORE, MARESCA: “DANNO A SIMBOLO DI LEGALITÀ, RISPETTO REGOLE NOSTRA PRIORITÀ”

“La scorsa notte Villa Nestore, bene confiscato alla camorra che oggi ospita un centro sportivo polifunzionale, è stato devastato dai vandali. L’ultimo episodio di una lunga serie. Queste sono le azioni che vanno censurate, combattute, avversate. Si tratta di un danno enorme, non tanto per il valore economico delle attrezzature rubate, ma per lo sfregio a Napoli, nei confronti di un luogo che è diventato simbolo di legalità sul territorio di Napoli Nord e di chi si impegna quotidianamente nella lotta contro la criminalità organizzata. Ci auguriamo che le forze dell’ordine facciano presto luce sull’accaduto e individuino i responsabili. Noi siamo già al lavoro perché la sicurezza e il rispetto delle regole tornino ad essere una priorità per Napoli e i suoi cittadini”. Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.