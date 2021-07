Ras dei Mallardo trovato senza vita nell’appartamento di Varcaturo: ecco gli ultimi dettagli

251 Visite

Emergono ulteriori dettagli dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Vincenzo D’Alterio, ras del clan Mallardo, avvenuto stamani nella sua abitazione a Varcaturo, dove si trovava agli arresti domiciliari. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto per l’uomo, alias ‘o Malato, era già troppo tardi.

D’Alterio lo scorso novembre aveva lasciato il carcere di Tempo Pausania, in Sardegna, dove era detenuto in regime di massima sicurezza. Il tribunale di Sorveglianza di Sassari, a seguito dell’udienza, aveva scarcerato l’esponente del clan Mallardo, accogliendo la tesi difensiva presentata dall’avvocato Salvatore Cacciapuoti. Era stata sollevata l’incompatibilità col regime carcerario per gravi motivi di salute (enfisema polmonare e altre patologie respiratorie). D’Alterio doveva scontare 11 anni e 4 mesi ed era detenuto da 1 anno a Tempio Pausania.

D’Alterio era capozona della fascia costiera, con amicizie molto influenti anche con gli altri boss di altri clan. Era riuscito a farsi scarcerare dopo aver finto l’infermità mentale tanto aggiudicarsi il soprannome di “‘o malato”.













