Terrore a Pianura: sequestrato, picchiato e rapinato nella sua auto

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Costanzi a Pianura per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un giovane il quale ha raccontato che, poco prima, mentre sostava a bordo della propria auto in un parcheggio di via Giorgio dei Grassi, un uomo si era introdotto nella vettura e, dopo averlo minacciato con un cacciavite costringendolo a rimanere nel mezzo, lo aveva colpito con dei pugni asportandogli il cellulare e il portafogli dandosi poi alla fuga.

Gli agenti, con il supporto delle volanti del Commissariato Bagnoli e dell’Ufficio Prevenzione Generale, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno individuato il rapinatore, Giancarlo Furno, 27enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato rintracciato ed arrestato per rapina e sequestro di persona.













