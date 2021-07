Marano, Fabrizio si laurea con 110 e lode: l’orgoglio di mamma, papà e zia Chiara

160 Visite

Il giovane Fabrizio Antei (in foto) di Marano si è laureato con 110 e lode in amministrazione finanza e controllo. Al neo dottore gli auguri per una brillante carriera di mamma, papà e zia Chiara.

Le dediche di mamma e papà:

Al neo dottore mamma e papà augurano una vita piena di successi e soddisfazioni.

La dedica di zia Chiara:

..e per esserti accanto questa volta avrei pagato volentieri un’altra multa.

Ti auguro un futuro radioso.

Congratulazioni anche da parte della redazione di Terranostranews.













