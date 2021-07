Inchiesta sui Simeoli: ai domiciliari i due Carlo. Il gip accoglie la richiesta dei legali

306 Visite

Sono stati scarcerati nei giorni scorsi e sono attualmente ai domiciliari gli imprenditori Carlo Simeoli, classe 1964 (nella foto), e Carlo Simeoli, nato invece nel 1970. Entrambi sono originari di Marano ed entrambi sono rispettivamente il figlio e il genero del palazzinaro Angelo, noto come “Bastone”.

L’istanza di attenuazione della misura cautelare è stata accolta in sede di ufficio di gip e in seguito a un interrogatorio. In precedenza il ricorso dei legali era stato bocciato dal Riesame.

Secondo il pm della Procura di Napoli Maria Di Mauro, che coordina l’indagine, i Simeoli avrebbero spostato parte dei propri interessi nel centro di Napoli servendosi di una ditta di comodo per alcune operazioni di carattere immobiliare. Entrambi sono accusati di trasferimento di beni aggravato dal metodo mafioso.













