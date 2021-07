Olimpiadi di Tokyo, Daniele Garozzo ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto

150 Visite

Lo schermidore italiano Daniele Garozzo ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Garozzo ha perso in finale contro Ka Long Cheung, di Honk Kong, per 11-15, dopo avere sconfitto in semifinale il giapponese Takahiro Shikine. Per l’Italia è la nona medaglia in totale e la quarta d’argento: è la seconda finora nella scherma, dopo quella d’argento di Luigi Samele nella sciabola individuale.

Garozzo aveva iniziato molto bene, portandosi sul 4-1, ma Cheung aveva recuperato e si era portato avanti fino a raggiungere un massimo di cinque stoccate di vantaggio, sul 5-10. Garozzo era riuscito ad arrivare sull’11-13, ma Cheung aveva messo a segno le ultime due stoccate, quelle che gli hanno permesso di vincere l’oro.

Garozzo, che ha 28 anni, aveva vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 alla sua prima partecipazione. In carriera ha vinto anche un bronzo ai mondiali del 2017 nel fioretto individuale, e tre ori e un bronzo nel fioretto a squadre.

Gli altri due atleti italiani specializzati nel fioretto, Alessio Foconi e Andrea Cassarà erano stati eliminati agli ottavi di finale, rispettivamente da Ka Long Cheung e dall’egiziano Mohamed Hamza.













