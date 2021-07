Napoli, sesso orale tra due giovani davanti agli occhi di tutti in pieno centro storico

1.218 Visite

Sesso orale in pubblico per due giovani che sono stati ripresi a largo Banchi Nuovi a Napoli. La passione è scattata verso le 21 proprio davanti agli occhi di tutti in pieno centro storico. I due amanti si sono lasciati travolgere mentre il resto dei presenti hanno cominciato a girare video con il cellulare.

“Sesso orale alle ore 21 davanti a tutti. Il tema è la libertà ed i suoi limiti ed un’adeguata consapevolezza del valore dei comportamenti umani. Siamo in un periodo di decadenza dei costumi e culturale perché questi comportamenti non sono isolati, tutt’altro sono molto diffusi. Spesso ci arrivano segnalazioni di questi episodi. Non siamo nè bacchettoni nè antistorici ma abbiamo il diritto di manifestare il nostro disagio di vivere in un contesto sociale nel quale non ci riconosciamo!” Sostiene Gennaro Esposito, presidente del Comitato per la vivibilità cittadina.

Non è la prima volta a Napoli che si verifica un atto simile, ricordiamo tutti lo scandalo che suscitò il video dei due giovani in Piazza San Domenico.













