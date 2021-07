Bacoli, Della Ragione. “Rimosse con carro-attrezzi le auto degli incivili”

457 Visite

Questa notte abbiamo portato via le auto degli incivili con il carroattrezzi. È solo l’inizio. Dovete smetterla di pensare che qui si possa fare tutto. A Bacoli non esiste l’impunità. Dovete vivere questa terra meravigliosa, con civiltà. Altrimenti non vi daremo tregua. Sono oltre 300 i verbali effettuati dalla Polizia Municipale, per violazioni al Codice della Strada, tra venerdì e sabato. Fino a tarda notte. Controlli a tappeto in tutta la città. A Miseno, Miliscola, Baia, Marina Grande, Fusaro, Torregaveta, Cappella. Controlli ai locali con musica alta, controlli alle auto in divieto di sosta, controlli a chi spara fuochi d’artificio rumorosi, controlli alla movida. Per sanzionare chi pensa di poter fare come gli pare. A difesa di Bacoli. E di tutti coloro che amano il nostro paese. Un passo alla volta. Anzi, per chi non rispetta le regole, una multa alla volta. Una denuncia alla volta. Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS