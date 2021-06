La voce del cittadino. L’acqua a San Marco? E’ ancora una croce, possibile che non vi sia uno straccio di informazione istituzionale credibile?

173 Visite

Gentile direttore, è possibile avere informazioni circa la mancanza d’acqua in zona San Marco sistematicamente tutte le sere nonostante sia stato annunciato come in successo dal Sindaco in persona l’avvenuta messa in esercizio di 3 pompe dell’ormai famigerato impianto C1.

Come al solito dal Comune nessuna informazione o farfuglianti farneticazioni del povero interpellato di turno.

Mario (Marano).

Caro lettore, in giornata cercheremo di saperne di più contattando direttamente i tecnici. E’ noto da tempo che la classe politica non riesce né a comunicare efficacemente né, talvolta, ad avere informazioni precise.

