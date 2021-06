375 Visite

Salvatore Ranieri, 74 anni, ha provato a difendere David e Daniel Fusinato, 5 e 10 anni, dagli spari di Andrea Pignani: ed è stato ucciso con un colpo alla tempia. Salvatore Ranieri, transitava in sella all sua bicicletta quando il 34enne ha esploso i colpi; per lui vani si sono rivelati i soccorsi, è deceduto nell’immediatezza dei fatti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS