Abusi edilizi Marano, bene il lavoro negli ultimi mesi, male sul fronte delle occupazioni di suolo per il commercio. L’elenco delle ordinanze di demolizione

Abusi edilizi nel comune di Marano, ecco l’elenco delle ordinanze di demolizioni diramato dall’ufficio tecnico comunale.

Ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate al corso Europa, al civico 109. Ampliamento mediante un vano a forma rettangolare.

Altre 12 ordinanze, così come evidenziato nelle scorse settimane dal nostro portale, sono state notificate agli occupanti di 12 immobili ubicati in via San Rocco, nella zona retrostante le vasche idriche (C1) dove fu sequestrato anche un deposito edile. Tutte abusive e quasi tutte allacciate illegalmente alla condotta idrica comunale. Abusi noti a tutti da sempre, ma scoperti solo di recente.

Più in generale, c’è da osservare che negli ultimi 7-8 mesi molto è stato fatto sul fronte degli abusi edilizi, anche grazie al buon lavoro della municipale; molto poco, quasi nulla, invece, sul fronte delle illegittime occupazioni di suolo pubblico per attività commerciali. Basta girare per il centro storico di Marano, per alcuni vicoli e viali, per capire l’andazzo. Voto 7,5 alla municipale per gli abusi edilizi; voto 3,5 alla municipale per le occupazioni di suolo pubblico.













