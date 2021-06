Marano, grossa perdita d’acqua da 20 giorni: via San Rocco diventa un fiume

338 Visite

Grossa perdita d’acqua da oltre 20 giorni in via San Rocco, a Marano. L’allagamento ha invaso il marciapiede e una parte della carreggiata, danneggiando il manto stradale. Detta perdita insiste sulla strada percorrendola fino all’altezza del supermercato Conad. Si teme il rischio per i mezzi a due ruote di poter scivolare sull’asfalto bagnato.

Tutto questo da più di 20 giorni ed in assenza di provvedimenti alcuni, nonostante la segnalazione al Comune di circa 15 giorni fa.













