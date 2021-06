Il pasticcio delle antenne di via San Rocco: proseguono i lavori in barba alla sospensione del Comune

“Ulteriore sopralluogo e accesso zona San Marco ore 1630, noi dello Sportello dei Cittadino, non permetteremo un ulteriore intervento di installazione di antenne, faccio appello a tutta la cittadinanza di Marano e limitrofa, di svegliarsi e prodigarsi per la salute dei ns.figli saremo presenti e chiederemo come già fatto l’accesso agli atti, momento per momento, per la tutela dell’ambiente e della interesse legittimo di noi tutti ove mai si ipotizzassero situazioni non a norma e/o legittime dobbiamo dire Basta ! Il presidente dello sportello dei diritti del cittadino Avv. Beniamino Esposito“