Marano. Festa della mamma, l’appello dei fiorai: “Non comprate dagli abusivi”

Gentile Direttore, oggi per la festa della mamma, come del resto per tutte le occasioni ( festa della donna, festa del papà, San Valentino etc), Marano è invasa di abusivi che ad ogni angolo vendono fiori e composizioni. Tutto questo è molto irrispettoso nei confronti di tutti coloro che hanno un regolare negozio, pagano le tasse e combattono ogni giorno per portare avanti la propria attività onestamente. Ci chiediamo ..il sindaco, i vigili dove sono? Cosa fanno? Poi pretendono che si paghino le tasse e rispettino le regole. Grazie.

(Lettera firmata da fiorai della zona e non)













