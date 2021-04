Marano, Lega: “I fondi in bilancio per ridurre le imposte ai commercianti ci sono, il sindaco li utilizzi”. Ecco la mozione

118 Visite

La Lega è vicino alle partite Iva a coloro che oltre al danno sanitario hanno subito e subiscono anche le conseguenze economiche della crisi pandemica – spiega Michele Napolano, responsabile dell’area economica del partito di Salvini a Marano – Con la mozione della nostra Consigliera Brunella Orlando intendiamo chiedere al Sindaco di sfruttare le risorse messe a disposizione dal cd “fondone” per ridurre il carico impositivo comunale. Soprattutto quello relativo alla TARI.

Chiedo che venga posto all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile la seguente mozione: Oggetto: Richiesta riduzione carico impositivo comunale per commercianti danneggiati dalla pandemia da COVID.

La sottoscritta Orlando Brunella

Premesso

Che, in data 9/4/2021 una delegazione di commercianti che operano nel territorio cittadino, ha protocollato una richiesta indirizzata al sindaco e al Segretario comunale volta ad ottenere una riduzione del carico impositivo comunale per tutti quei commercianti costretti a chiudere per la crisi pandemica e messi in ginocchio dalla susseguente crisi economica.

Che i richiedenti ad oggi non hanno ricevuto risposte ufficiali.

Che in maniera ufficiosa il Sindaco ha comunicato ai richiedenti che la richiesta non potrà essere accolta in quanto il Comune è in dissesto.

Considerato

Che i DL 34 /2020, 104/2020 e la legge di Bilancio 2021 hanno previsto fondi per ristorare gli enti locali per la riduzione di gettito e l’aumento di spesa dovute alla crisi pandemica.

Che, dai dati richiesti all’ ufficio economico finanziario del comune, risulta che ci sono a disposizione risorse ascrivibili ai succitati fondi .

Tanto premesso e considerato la sottoscritta ;

Chiede

Che il Sindaco si impegni in base all’ art. 53 del regolamento comunale a destinare parte dei fondi disponibili derivanti dalle succitate norme alla riduzione del carico impositivo comunale per i commercianti della nostra città.

Consigliere comunale

Dott.ssa Brunella Orlando













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS