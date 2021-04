Violenza sulle donne, Rostan (Misto): “Inaccettabile deriva giustificazionista, gravissime le parole del padre della vittima del branco a Campobello di Mazara”

88 Visite

“Approfittare di una donna in stato di ebbrezza per violentarla è un’aggravante che va punita con il massimo della severità nei confronti degli stupratori. Bisogna finirla con questa deriva giustificazionista che sta irresponsabilmente dilagando nel nostro Paese. Ritengo gravissime le parole del padre della 18enne violentata dal branco a Campobello di Mazara lo scorso febbraio, che avrebbe difeso gli aggressori adducendo la motivazione che la figlia fosse ubriaca e che i quattro presunti stupratori sono bravi ragazzi. Una tesi inaccettabile sulla quale è bene indagare fino in fondo, anche per accertare se queste parole siano state pronunciate liberamente oppure sotto minaccia. Quello che purtroppo emerge da questa ennesima, drammatica, storia è la vergognosa e perseverante tendenza a gettare sulla vittima la colpa di quanto accaduto. Una società civile degna di questo nome non può accettare nulla di simile”. Queste le parole di Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.

“Faccio appello – prosegue Rostan – al senso di responsabilità di chi ricopre incarichi politici e ruoli rilevanti nel mondo della comunicazione a non alimentare questa sub cultura che è causa fondante dei comportamenti di violenza, in particolare nell’ambito familiare, ai danni delle donne. Così come chiedo con forza che nei confronti di chi ha il coraggio di denunciare si crei una cortina protettiva fatta da istituzioni, forze dell’ordine e, soprattutto, dalla comunità locale, che consenta di non lasciare sola la vittima di fronte alla tragedia e ai suoi aguzzini di farla franca”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS