Elezioni comunali Napoli, PER: “Manca il candidato a sindaco, è il momento di scegliere”

PER Napoli ha inviato oggi al tavolo di centrosinistra tre emendamenti al manifesto programmatico della coalizione che si presenterà alle amministrative: – introdurre la necessità di un Patto educativo per la città come primo pilastro della lotta alla camorra, alla microcriminalità e alla dispersione scolastica – aumentare progressivamente la spesa sociale, per arrivare nel giro di due consiliature agli standard delle principali città italiane; – la città non è un bene di consumo, occorre quindi migliorare la vivibilità ponendo al centro di ogni azione amministrativa la salute dei cittadini e la salubrità dell’ambiente. Circa il tema del candidato a sindaco, anche durante l’ultimo incontro in videoconferenza, il presidente Nicola Campanile e il segretario Giuseppe Irace hanno affermato quanto segue: “La firma di un manifesto unitario è un passo positivo. Ma a questo matrimonio manca ancora la sposa, o lo sposo: la candidata o il candidato a sindaco. Non è una scelta neutrale. Sollecitiamo l’accelerazione di un confronto serrato, è il momento di scegliere. Per le Persone e la Comunità considera prioritari due criteri: la capacità di unire tutta la coalizione e la competenza amministrativa”.













