“Ritrovati gli oggetti di mia sorella, grazie a tutti”, il post di Tina Avolio

487 Visite

E’ di qualche ora fa il post pubblicato da Tina Avolio sorella di Mina Avolio, la giovane di 20anni, originaria di Qualiano, morta a causa di una malattia misteriosa contro cui lottava da circa 1 anno. “Ringrazio tutti voi per le condivisioni del mio post. Gli oggetti di mia sorella sono stati ritrovati, grazie mille anche alle infermiere del Cardarelli Lucia e Silvana. Grazie di cuore a tutti!!!”.

Due giorni fa, Tina, la sorella della ragazza, aveva lanciato una richiesta sui social: quella di trovare gli oggetti smarriti della sorella. “Vi chiedo un favore, di condividere questo mio post. Mia sorella gemella Avolio Gelsomina di soli 21 anni è stata ricoverata all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli il giorno 15 marzo all’edificio B 2° piano, successivamente trasferita al 3° piano, poi è stata trasferita in rianimazione alla medicina d’urgenza il giorno 3 Aprile. Il giorno 9 è deceduta”, ha esordito la ragazza. Non si trovano più le sue cose come: occhiali, carta d’identità, cellulare samsung A40 di colore bianco con cover nera dove c’è la sua foto sopra (allegato sotto) e il bracciale della Pandora. Vi chiedo per favore a chiunque l’abbia trovato di restituirlo. Sono oggetti personali di mia sorella, solo quello mi è rimasto. Nessuno sa dove si trovino i suoi oggetti. Mi dissero che stavano in un armadietto alla 10° medicina 4° piano insieme ad altri oggetti di mia sorella, mi hanno restituito solo l’anello e un bracciale con la sua lettera iniziale”, così aveva scritto Tina. Oggi arriva la buona notizia del ritrovamento degli oggetti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS