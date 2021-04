Alunna con la leucemia chiede Dad senza video, ma il preside la “caccia”. Presentato un esposto

136 Visite

Ottaviano, studentessa ha la leucemia e spegne il video in Dad ma il preside la rimprovera e le chiede di uscire dalla piattaforma. A 17 anni scopre di avere la leucemia. Pur provata dalle chemioterapie frequenta le lezioni in Dad, al quarto anno di un istituto superiore, chiedendo però di non accendere la telecamera. Ma il preside, evidentemente compulsato dai docenti della ragazza, interviene durante la lezione e la rimprovera.

L’episodio è accaduto lo scorso febbraio e l’episodio, racconta oggi il quotidiano Metropolis, è ora al centro di un esposto dei familiari della ragazza al ministero dell’Istruzione e alla direzione scolastica regionale.

Secondo quanto raccontato nell’esposto dall’avvocato Maria Spina, che rappresenta la famiglia, il dirigente scolastico è intervenuto durante una lezione a distanza per verificare il corretto comportamento degli alunni e, malgrado fosse informato della situazione di salute della 17enne, le ha chiesto di uscire dalla piattaforma perché le regole prevedono l’accensione della telecamera: “Io non posso sapere se lei attualmente si trova al bar o realmente a casa” sarebbero state le parole del preside citate dal legale.













