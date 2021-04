Covid Marano, l’attacco della consigliera Orlando: “Dati scarsi e incompleti, flop totale della giunta Visconti”

349 Visite

Dal confronto con i comuni vicini e non solo e su richiesta ormai di tanti cittadini stanchi e particolarmente avviliti, risulta evidente che l’informazione e la trasparenza sui dati Covid-19 a Marano sono alquanto scarse e soprattutto incomplete. Il bollettino settimanale inviato dalla Prefettura consente ai primi cittadini di ogni comune ed alle forze dell’ordine di conoscere con esattezza non solo il numero dei malati ma anche di verificare quanti dei “positivi” purtroppo muoiono e pertanto ricavare anche questo ulteriore dato importantissimo per esortare alla prudenza, sensibilizzare la comunità all’uso di mascherine e comportamenti corretti, ricordare anche ai più scettici che il rischio di contagio è concreto e non va sottovalutato e che la vaccinazione è necessaria, stendendo chiaramente un ulteriore velo pietoso sulla gestione fallimentare per il centro vaccinale nella nostra città. In alcuni comuni l’Amministrazione, per altro non dotata di addetti stampa, redige un prospetto sulla falsa riga del bollettino regionale, indicando i casi confermati (totale aggiornato di volta in volta), gli attualmente positivi, i nuovi positivi segnalati dalla Prefettura, quanti sono a domicilio e quanti ricoverati, il numero dei deceduti e dei guariti. Si chiede pertanto, per l’ennesima volta, pubblicamente al primo cittadino di informare con maggior puntualità e completezza la comunità sulla situazione dei contagi Covid-19 a Marano.

Brunella Orlando (Lega Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS