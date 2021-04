Qualiano, lutto in città per due giovani donne. “Ciao anime belle”

1.410 Visite

Qualiano piange la prematura scomparsa di 2 giovani donne, spentesi a soli 37 e 20 anni, sconfitte da un male incurabile che non le ha lasciato scampo. Una delle due donne era molto nota in città per la sua professione di attrice. Si chiamava Lia Maisto e aveva solo 37 anni. L’altra donna, invece Mina Avolio aveva 20 anni e combatteva già da un anno contro una rara malattia. Tante le attestazioni di cordoglio da parte degli amici e conoscenti delle giovani, come quella di Mimmo Licciardiello sul gruppo Fb “Sei di Qualiano se..“: “Oggi per la prima volta in sette anni, questo gruppo rimarrà spento. Non c’è la sentiamo di fingere che non sia successo nulla. Troppo grande il dolore. Cia ragazze. Ciao anime belle”













