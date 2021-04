Nuova ordinanza Marano. Ancora chiusa la villa comunale. Cimitero chiuso ancora nei festivi

406 Visite

Cimitero chiuso nei giorni festivi e villa comunale chiusa tutti i giorni. E’ la nuova ordinanza firmata dal sindaco Rodolfo Visconti. Il cimitero è già da circa un mese chiuso solo nei festivi e la villa – nonostante i dati a livello regionale siano migliori rispetto alle scorse settimane (ma si è ancora ufficialmente in zona rossa) – dovrà comunque rimanere chiusa. Ancora chiusa anche la villetta adiacente all’isola ecologica, gestita dalla ditta Tekra. Non si capisce il perché visto che altrove, in altri comuni dell’hinterland, sono invece aperte.













