Marano, processo vigili: oggi hanno testimoniato il comandante Costa e il maresciallo Sarnataro. Rinviata l’udienza per l’immigrazione clandestina

Si sono tenuti oggi due udienze per due rispettivi processi che vedono imputati diversi dipendenti ed ex dipendenti del Comune di Marano. Il primo vede coinvolti due agenti della polizia municipale, che avrebbero – in relazione ai controlli e alla chiusura del garage Orlando di via De Curtis- agevolato l’omonimo clan. I fatti risalgono a circa 3 anni fa, quando furono eseguiti – alla luce di alcune segnalazioni – sopralluoghi nella struttura (abusiva) e nell’area di proprietà del Comune di Napoli. Per quella vicenda oggi sono stati chiamati a testimoniare l’attuale comandante dei caschi bianchi, Brigida Costa, e il maresciallo capo Gaetano Sarnataro, in forza alla locale Compagnia. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Carlo Carandente Giarrusso e Gaetano Mosella.

E’ stata invece aggiornata (per legittimo impedimento di uno dei legali degli imputati) al 21 aprile l’udienza preliminare del procedimento giudiziario che vede coinvolti un vigile urbano attualmente in attività (difeso dall’avvocato Rosario Pezzella), uno in pensione e due dipendenti comunali, uno dei quali anch’egli di recente in pensione per raggiunti limiti di età. Sono indagati nell’ambito di una maxi inchiesta sull’immigrazione clandestina. Tra gli indagati figura anche il tunisimo Kamel Rahamani, attualmente detenuto per altri motivi, e un albanese che avrebbe in pratica coordinato le operazioni tese a favorire – in modo illecito – la concessione della cittadinanza a soggetti in realtà non residenti a Marano.













