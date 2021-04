2.022 Visite

Auto dei carabinieri e operatori del 118 in via Volturno, a Marano, dove una persona, non nuova a simili gesti, avrebbe minacciato il suicidio o di far del male a qualcuno. La persona soffrirebbe da tempo di problemi psichici. Seguono aggiornamenti.













