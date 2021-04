803 Visite

Smentite le ipotesi della giornata di ieri: la Campania resta in zona rossa Covid-19 per una, forse due settimane. Il dato dell’indice di contagio RT non è tale da determinare il declassamento al livello di rischio arancione. Grande è la delusione per i commercianti che speravano nell’ipotizzato passaggio in zona arancione.













