Arzano: Sicurezza alimentare. Vendeva cozze senza alcuna autorizzazione. Carabinieri ne sequestrano più di 200 chili. 61enne percettore del reddito di cittadinanza denunciato

143 Visite

I carabinieri della compagnia di Casoria hanno denunciato per violazioni della normativa sulla sicurezza alimentare un 61enne di Scampia. I carabinieri lo hanno sorpreso ad Arzano, in via atellana. L’uomo aveva messo in vendita – senza alcuna autorizzazione e in barba alle prescrizioni igienico sanitarie – più di 200 chili di cozze. Erano in pessimo stato di conservazione ed esposte agli agenti atmosferici senza alcuna protezione.

I carabinieri, oltre a sanzionarlo per le normative anti-contagio data la sua residenza in altro Comune, hanno scoperto che percepisse anche il reddito di cittadinanza: verrà segnalato all’Inps per la revoca del beneficio.

I prodotti sequestrati sono stati affidati ad una ditta specializzata che ne ha curato lo smaltimento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS